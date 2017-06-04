Образование/Карьера
Найти работу может каждый
6 июня в Доме союзов начнет работу городская Ярмарка вакансий для инвалидов «Поверь в себя!»..
«Москва Инфо» начинает серию публикаций «Равные возможности» – на страницах нашей газеты мы будем рассказывать о том, как живут в нашем обществе люди с ограниченными физическими возможности. Мы будем подробно освещать нюансы социализации, трудоустройства и адаптации городской среды для инвалидов. Мы считаем, что рассказывать об этом важно и нужно!
Целью проведения мероприятия является оказание содействия в
трудоустройстве людям с инвалидностью.
Свое участие в ярмарке подтвердили более 80 работодателей, ориентированных на трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями, а также образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, кадровые агентства, профильные государственные и общественные организации.
Соискателям расскажут о требованиях к кандидатам, специфике предлагаемой работы, мерах социальной поддержки и уровне заработной платы, будет организована видеосвязь для проведения онлайн собеседований.
Специалисты службы занятости населения проконсультируют соискателей по вопросам профессиональной ориентации и переобучения, организационно-правовым вопросам, предложат посетителям вакансии городского банка данных, а также проведут профориентационное тестирование и познакомят с основными аспектами организации предпринимательской деятельности.
Для всех желающих запланированы мастер-классы, обучающие
семинары и многое другое. Время работы: с 11 до 15 часов (вход свободный,
услуги предоставляются бесплатно).
Более подробная информация – в департаменте труда и социальной защиты населения.
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