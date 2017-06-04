Образование/Карьера

«Москва Инфо» начинает серию публикаций «Равные возможности» – на страницах нашей газеты мы будем рассказывать о том, как живут в нашем обществе люди с ограниченными физическими возможности. Мы будем подробно освещать нюансы социализации, трудоустройства и адаптации городской среды для инвалидов. Мы считаем, что рассказывать об этом важно и нужно!

Целью проведения мероприятия является оказание содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью.



Свое участие в ярмарке подтвердили более 80 работодателей, ориентированных на трудоустройство людей с ограниченными физическими возможностями, а также образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования, кадровые агентства, профильные государственные и общественные организации.

Соискателям расскажут о требованиях к кандидатам, специфике предлагаемой работы, мерах социальной поддержки и уровне заработной платы, будет организована видеосвязь для проведения онлайн собеседований.

Специалисты службы занятости населения проконсультируют соискателей по вопросам профессиональной ориентации и переобучения, организационно-правовым вопросам, предложат посетителям вакансии городского банка данных, а также проведут профориентационное тестирование и познакомят с основными аспектами организации предпринимательской деятельности.

Для всех желающих запланированы мастер-классы, обучающие семинары и многое другое. Время работы: с 11 до 15 часов (вход свободный, услуги предоставляются бесплатно).

Более подробная информация – в департаменте труда и социальной защиты населения.

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