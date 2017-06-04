150 тысяч пассажиров воспользовались Социальным такси с начала года – таким образом, популярность услуг «Социального такси», обеспечивающего проезд маломобильных граждан по индивидуальным и коллективным заявкам, продолжает расти. Служба социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» ежедневно обеспечивает около 600 поездок, в том числе до различных медицинских, образовательных и культурных учреждений.

«Мосгортранс уделяет особое внимание качественному транспортному обслуживанию маломобильных граждан. В прошлом году парк Социального такси пополнился 31 транспортным средством. Комфортабельные автобусы и автомобили с каждым днем становятся все более востребованными: с начала года услугами службы воспользовались 150 тысяч пассажиров», – прокомментировала директор службы социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» Ирина Филиппова.

В настоящее время проезд клиентов Социального такси обеспечивают более 150 транспортных средств, полностью адаптированных для перевозки маломобильных граждан. Для удобства пассажиров оплатить поездку можно непосредственно в салоне, приложив к специальному терминалу социальную карту москвича. Вместе с тем расплатиться за проезд можно и старым способом – талонами Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов.

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