Московская жизнь
Проезд без проблем
«Москва Инфо» начинает серию публикаций «Равные возможности» – на страницах нашей газеты мы будем рассказывать о том, как живут в нашем обществе люди с ограниченными физическими возможности. Мы будем подробно освещать нюансы социализации, трудоустройства и адаптации городской среды для инвалидов. Мы считаем, что рассказывать об этом важно и нужно!.
150 тысяч пассажиров воспользовались Социальным такси с начала года – таким образом, популярность услуг «Социального такси», обеспечивающего проезд маломобильных граждан по индивидуальным и коллективным заявкам, продолжает расти. Служба социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» ежедневно обеспечивает около 600 поездок, в том числе до различных медицинских, образовательных и культурных учреждений.
«Мосгортранс уделяет особое внимание качественному транспортному обслуживанию маломобильных граждан. В прошлом году парк Социального такси пополнился 31 транспортным средством. Комфортабельные автобусы и автомобили с каждым днем становятся все более востребованными: с начала года услугами службы воспользовались 150 тысяч пассажиров», – прокомментировала директор службы социальных перевозок ГУП «Мосгортранс» Ирина Филиппова.
В настоящее время проезд клиентов Социального такси обеспечивают более 150 транспортных средств, полностью адаптированных для перевозки маломобильных граждан. Для удобства пассажиров оплатить поездку можно непосредственно в салоне, приложив к специальному терминалу социальную карту москвича. Вместе с тем расплатиться за проезд можно и старым способом – талонами Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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