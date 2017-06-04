«Москва Инфо» начинает серию публикаций «Равные возможности» – на страницах нашей газеты мы будем рассказывать о том, как живут в нашем обществе люди с ограниченными физическими возможности. Мы будем подробно освещать нюансы социализации, трудоустройства и адаптации городской среды для инвалидов. Мы считаем, что рассказывать об этом важно и нужно!

Во вторник, 27 июня, в 18.00 в Малом дворце откроется выставка, на которой работы студентов первого в России центра творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» будут представлены рядом с картинами художников-наивистов из собрания музея-заповедника «Царицыно».

«Идея показать работы, созданные теми, кого принято называть аутистами, – не отдельно, как работы «других», а как часть общего художественного процесса, – родилась давно, где-то в 2009 году. Я сформулировал ее благодаря общению с моим близким другом Любой Аркус, которая тогда работала над фильмом «Антон тут рядом» и создавала центр с таким же названием. Да, эти рисунки во многом походят на детские, с их свободной наивностью и непредвзятостью, что обеспечивает им ценность абсолюта. У детей a priori не бывает плохих

рисунков, поскольку они искренни в счастливой открытости. Люди же с аутизмом искренни в своей замкнутости, и у них тоже не бывает плохих работ. Открытость и замкнутость уравниваются, и это – ценнейшее переживание», – заявил Аркадий Ипполитов, искусствовед, куратор выставки «Люди должны быть разными»



Выставка «Люди должны быть разными» дает возможность увидеть точки соприкосновения между тем, что делают студенты Центра и художники-наивисты, и убедиться в тотальности искусства, – в том, что оно является территорией единства людей, чье мировоззрение выходит за рамки того, что принято считать нормой.

Параллельная программа выставки будет посвящена обсуждению того, каким образом люди с аутизмом могут быть вовлечены в общественную и культурную жизнь современного мегаполиса. В дискуссиях и лекциях – о театральных постановках, музейных проектах и городских пространствах, в организации которых учитываются интересы людей с расстройством аутистического спектра, – примут участие президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, президент фонда «Выход в Петербурге» и создатель Центра «Антон тут рядом» Любовь Аркус, директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, арт-директор Центра им. Мейерхольда Елена Ковальская, генеральный директор компании Disney в России Марина Жигаловазкан, директор «ВДНХ» Екатерина Проничева и директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

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