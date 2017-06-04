Афиша/Досуг

ТЕАТР

В 2008 году польский драматург Тадеуш Слободзянек написал пьесу, название которой призывало осознать трудные уроки истории – «Наш класс.

История в 14 уроках». Действие начинается в маленьком городке в конце 20х годов, а судьбы персонажей – польских и еврейских мальчиков и девочек из одного класса – прослеживаются до наших дней. У десяти героев пьесы есть реальные прототипы, и события, описанные в пьесе, действительно происходили в польском городке Едвабне.

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