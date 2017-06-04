Спасатели Малибу
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Афиша/Досуг

Спасатели Малибу

Спасатели Малибу

04 июня 2017г., 21:06

Группа пляжных спасателей неизменно исполняет свой долг на побережье Тихого океана – но теперь им предстоит сразиться с чем-то более замысловатым, чем Чп на воде.

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КИНО

Спасатели случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье – естественно, в целях получения баснословных прибылей.

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