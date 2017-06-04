Афиша/Досуг

ВЫСТАВКИ

Выставка подготовлена Московским музеем дизайна совместно с Королевской библиотекой Дании (Копенгаген) и Dansk Møbelkunst Gallery (Копенгаген). На выставке будут представлены восемь самых известных стульев от восьми именитых датских дизайнеров – Арне Якобсена, Ханса Дж. Вегнера, Бёрге Могенсена, Кааре Клинта, Финна Юля, Греты Ялк, Поля Кьерхольма и Вернера Пантона, а также легендарный светильник ARTICHOKE Поля Хеннингсена.

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