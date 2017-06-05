«Я никого не хочу обидеть, но Соединенные Штаты везде, по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран», — сказал российский лидер.

По словам Путина, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы».

«Поэтому если кто-то, я не говорю, что это мы — мы не вмешивались, — но если кто-то каким-то образом влияет или пытается влиять, или как-то участвует в этих процессах, то уж тогда Соединенным Штатам не на что обижаться. Кто это нам говорит, кто это обижается на нас за то, что мы вмешиваемся? Вы сами постоянно вмешиваетесь», — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что «это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта».

«Каждое действие имеет соответствующее противодействие. Но, повторяю, нам это и не нужно делать. Президенты приходят и уходят, даже партии меняются у власти, а основная политическая линия не меняется», — резюмировал Путин.

Ранее Владимир Путин, комментируя заявления о вмешательстве Москвы в американские выборы, сказал, что, по его мнению, необходимо «прекратить эту бесполезную и вредную болтовню».

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