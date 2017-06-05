«Через месяц дорогу планируем сдать в эксплуатацию, - уточнил он, - поэтому сейчас идет этап установки необходимого оборудования».

Владимир Жидкин рассказал, что без учета подъездов к железнодорожному переезду длина дороги составляет 13,5 км. Вдоль новой трассы установят 884 опоры освещения, 47 остановок общественного транспорта, 120 светофоров.

Дорога, по словам руководителя департамента, станет удобной не только для автомобилистов, но также для пешеходов и велосипедистов. По обе стороны на всем протяжении трассы уже сделаны велодорожки шириной 1 метр и тротуары шириной 2,75 м. Благоустройство придорожной территории предусматривает создание газонов, их общая площадь составит 133 тыс. кв. метров.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Строительный комплекс столицы уделяет приоритетное внимание созданию на новых территориях современной дорожной инфраструктуры, - подчеркнул Владимир Жидкин. – В течение нынешнего и 2018 годов здесь планируется ввести в эксплуатацию порядка 90 километров дорог».

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