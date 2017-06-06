«От попыток России перекроить международные границы силой до попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток, до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — сказал Пенс.

При этом он добавил, что Вашингтон готов полностью выполнять свою союзнические обязательства в рамках НАТО и «придерживаться принципа, что нападение на одного — это атака на всех нас».

«С появлением противников, новых и старых, наш альянс должен продолжать развиваться, чтобы противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня, особенно противостоянию угрозе терроризма», — подчеркнул вице-президент США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил НАТО в дестабилизации Европы и наращивании военного потенциала.

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