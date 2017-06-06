Церемония с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы правительства балканской страны Душко Марковича прошла в Вашингтоне.

По словам Шэннона, Черногория отстояла право выбирать себе союзников. «Она отстояла свое суверенное право самостоятельно выбирать союзы, даже в условиях постоянного иностранного давления», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что присоединение Черногории к НАТО «посылает серьезные сигнал и способствует укреплению региона».

7 июня флаг Черногории будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Тем не менее официально она вошла в западный военный блок, став его 29-м членом, именно сегодня.

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