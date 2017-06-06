Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны. «Обсуждена ситуация, сложившаяся вокруг государства Катар. Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива», — говорится в сообщении.

Стороны также подчеркнули, что острый кризис на Ближнем Востоке «требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой».

«Лидеры условились о продолжении совместных усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в контексте обеспечения скорейшего практического выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», — добавили в Кремле.

Кроме того, президенты затрагивали отдельные вопросы двустороннего сотрудничества. Они, в частности, отметили успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток».

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