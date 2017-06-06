Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Топилин уточнил, что основным должником является завод "Радиоприбор" в Приморье. В настоящее время идет поиск нового "эффективного собственника". Министр отметил, что в течение года проблему с предприятием необходимо решить.

Ранее о ситуации с погашением задолженности по заработной плате на Дальнем Востоке говорил глава Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область. По его словам, в этом году, благодаря мерам, которые были приняты возглавляемым им ведомством, более 20 тысяч работников на Дальнем Востоке получили задержанную зарплату на сумму почти 900 миллионов рублей.

Как следует из базового прогноза Минэкономразвития до 2035 года, нынешнему поколению экономических чудес лучше не ждать. При наиболее благоприятном развитии пик роста ВВП составит 3,6 процента годовых и придется на 2028 год. Реальная оплата труда в ближайшие 18 лет вырастет в полтора раза, если ВВП увеличится на 176 процентов, а производительность труда в 3,4 раза.

Номинальная средняя зарплата в прогнозе Минэкономразвития составит 121 тысячу рублей к 2035 году, при этом ежегодные темпы инфляции составят четыре процента, поэтому реальная заработная плата вырастет лишь на 56,5 процента. В валютном отношении зарплаты нынешнего работающего поколения вырастут с 500 до 800 долларов в месяц, а страховые пенсии к 2035 году составят 350 долларов.

О том, что ожидает российскую экономику в ближайшие двадцать лет и о том, какие меры необходимо предпринять в стране, чтобы повысить уровень зарплат.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,