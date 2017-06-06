Изменения в работе станции метро "Комсомольская"
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Московская жизнь

Изменения в работе станции метро 'Комсомольская'

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Изменения в работе станции метро "Комсомольская"

Информационный Центр Правительства Москвы 06 июня 2017г., 16:21

Начиная с 6 июня эскалаторы на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии будут работать только на подъем в вечернее время по будням

.

Режим работы эскалаторов на выходе к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам в рабочие дни будет следующий: с 18:15 (по пятницам – с 17:10) до 18:50 все эскалаторы будут работать только на подъем.

Уточняется, что вход на станцию в указанный период будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.

Такая мера введена для регулирования потока пассажиров и обеспечения безопасности движения в часы пик.

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