версия для печати
Московская жизнь
Изменения в работе станции метро "Комсомольская"
Начиная с 6 июня эскалаторы на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии будут работать только на подъем в вечернее время по будням.
Режим работы эскалаторов на выходе к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам в рабочие дни будет следующий: с 18:15 (по пятницам – с 17:10) до 18:50 все эскалаторы будут работать только на подъем.
Уточняется, что вход на станцию в указанный период будет осуществляться через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.
Такая мера введена для регулирования потока пассажиров и обеспечения безопасности движения в часы пик.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.