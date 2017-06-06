Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали более половины выпускников текущего года. Как и в предыдущие годы, обществознание является самым востребованным предметом по выбору. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования города Москвы.

«Около 32 тысяч участников были зарегистрированы на сдачу единого государственного экзамена по обществознанию, из них: 31 304 выпускника текущего года», – рассказал руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Для проведения экзаменов было подготовлено 166 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из которых 155 были организованы в образовательных организациях, 1 – в учреждении системы здравоохранения и 10 – на дому (для участников с ограниченными возможностями здоровья).

«Экзамен прошел в штатном режиме. Для обеспечения прозрачности процедур проведения ЕГЭ пункты проведения оборудованы системой видеонаблюдения. При проведении ЕГЭ по обществознанию 5 июня были задействованы более 10 тысяч работников образовательных организаций города Москвы, которые прошли соответствующую подготовку в Московском центре качества образования», – отметил Андрей Постульгин.

Для обеспечения контроля за соблюдением порядка проведения ЕГЭ на экзамен назначено 995 общественных наблюдателей, аккредитованных Департаментом образования города Москвы.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На выполнение заданий экзамена отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 22 июня.

Примерный график публикации результатов по всем предметам размещен на официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «Результаты ГИА-11 и подача апелляций». Результаты экзаменов и изображения бланков ответов участников ЕГЭ можно посмотреть на Официальном сайте Мэра Москвы. Кроме того, для участников экзаменов и их родителей предусмотрена возможность получения автоматических уведомлений о публикации результатов. На уведомления можно подписаться в личном кабинете Официального сайта Мэра Москвы и по электронной почте, а в меню мобильного приложения — на push-уведомления.

Также новости о проведении государственной итоговой аттестации выпускники могут оперативно получать с помощью приложения Telegram, подписавшись на официальный канал Московского центра качества образования, а также в социальных группах МЦКО в Facebook и ВКонтакте.

Напомним, что основной этап единого государственного экзамена проходит с 29 мая по 1 июля. Следующие экзамены – по физике и литературе – состоятся 7 июня.

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