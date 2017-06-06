Раздевалки и другие вспомогательные помещения разместятся в отдельном трехэтажном корпусе с футбольной символикой на фасадах.

«Мэр Сергей Собянин поставил задачу, чтобы в каждом округе Москвы появилось современное всесезонное футбольное поле. В частности, в Кузьминках, недалеко от лесопарка, будет построен современный комплекс, состоящий из осинового поля с трибунами и осветительными мачтами, поля для мини-футбола, вспомогательного здания с раздевалками, медкабинетами и тренажерным залом и автостоянки», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Трехэтажный корпус с выступающими объемами лестничных клеток украсят декоративные перфорированные элементы фасада с изображением футболистов. Его площадь составит 1 704 кв. м. Помимо раздевалок, здесь разместятся медкабинеты, гардероб, буфет, тренажерный зал, администрация. Также в комплекс войдет крытая автостоянка для спецтехники и технические сооружения.

Проектировщиком является ООО «Проектный Инжиниринговый Центр».

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