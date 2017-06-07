По заявлению следственного управления США, хакеры опубликовали поддельное новостное сообщение из-за которого разгорелся скандал вокруг Катара. Американские чиновники сообщили, что власти США послали в Доху группу следователей. Также ближайшему союзнику в Персидском заливе Америка окажет всяческую помощь.

Девять государств отказались от дипломатических отношений с Республикой Катар из-за поддержки террористов группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в России). С Дохой разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Иордания и Маврикий.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,