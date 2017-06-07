Русские в Катаре
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События

Русские в Катаре

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Русские в Катаре

M24.ru 07 июня 2017г., 10:43

Следователи из Соединенных Штатов заподозрили российских хакеров во взломе государственного информационного агентства Катара

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По заявлению следственного управления США, хакеры опубликовали поддельное новостное сообщение из-за которого разгорелся скандал вокруг Катара. Американские чиновники сообщили, что власти США послали в Доху группу следователей. Также ближайшему союзнику в Персидском заливе Америка окажет всяческую помощь.

Девять государств отказались от дипломатических отношений с Республикой Катар из-за поддержки террористов группировки, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в России). С Дохой разорвали отношения Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Ливия, Мальдивы, Иордания и Маврикий.

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