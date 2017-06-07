версия для печати
Политика
«Зеркальный ответ» противопоставлен введению Украиной виз для россиян со стороны России
Россия введет визовый режим с Украиной, если Киев примет аналогичное решение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет введен Украиной визовый режим, мы ответим визовым режимом», — сказал Лавров.
Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение. «Практически, мы готовы абсолютно», — сказал Петренко, отвечая на вопрос о технической готовности к введению визового режима с РФ.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.