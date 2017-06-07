«Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет введен Украиной визовый режим, мы ответим визовым режимом», — сказал Лавров.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение. «Практически, мы готовы абсолютно», — сказал Петренко, отвечая на вопрос о технической готовности к введению визового режима с РФ.

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