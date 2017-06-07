«Зеркальный ответ» противопоставлен введению Украиной виз для россиян со стороны России
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Политика

«Зеркальный ответ» противопоставлен введению Украиной виз для россиян со стороны России

Фото: © Фото МИД РФ

«Зеркальный ответ» противопоставлен введению Украиной виз для россиян со стороны России

ИА «РОСБАЛТ» 07 июня 2017г., 10:49

Россия введет визовый режим с Украиной, если Киев примет аналогичное решение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

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«Мы никаких черных списков про украинцев не ведем, за исключением единичных случаев. Но если будет введен Украиной визовый режим, мы ответим визовым режимом», — сказал Лавров.

Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина готова к введению визового режима с Российской Федерацией, но необходимо политическое решение. «Практически, мы готовы абсолютно», — сказал Петренко, отвечая на вопрос о технической готовности к введению визового режима с РФ. 

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