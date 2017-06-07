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Происшествия
Кража произошла на востоке столицы
Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около трех миллионов рублей украли на востоке столицы.
Автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей похитили у безработного москвича
Как пояснили в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Металлургов, дом 2. Машина принадлежала 25-летнему неработающему москвичу.
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