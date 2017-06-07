Кража произошла на востоке столицы
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Происшествия

Кража произошла на востоке столицы

Кража произошла на востоке столицы

M24.ru 07 июня 2017г., 11:02

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около трех миллионов рублей украли на востоке столицы

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Автомобиль стоимостью 3 миллиона рублей похитили у безработного москвича

Как пояснили в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел на улице Металлургов, дом 2. Машина принадлежала 25-летнему неработающему москвичу.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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