Дипломатические отношения между Катаром и Мавританией разорваны
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Политика

Дипломатические отношения между Катаром и Мавританией разорваны

Фото: ТАСС/UIG

Дипломатические отношения между Катаром и Мавританией разорваны

M24.ru 07 июня 2017г., 11:13

Мавритания стала десятой страной, которая разорвала дипломатические отношения с Катаром.

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Правительство страны в своем заявлении огласило нежелание поддерживать Доху, которая, в свою очередь, поддерживает террористические группировки, связанные с "Аль-Каидой" (запрещена в России). Власти Мавритании обвинили Катар в распространении экстремистских идей.

Мавританское правительство заявило, что Доха стала воплощением анархии и вносит напряженность в арабские государства.

Ранее, в понедельник, 5 июня, с Дохой разорвали отношения три государства Персидского залива. Позже к ним присоединились еще шесть стран.

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