Утром 7 июня правоохранители провели обыски в районе Илфорд на востоке столицы Соединенного Королевства и арестовали подозреваемого. Досмотр продолжается.

Вечером 3 июня микроавтобус сбил пешеходов на Лондонском мосту, спустя несколько минут произошло нападение на рынке Боро. При теракте погибли семь человек, 48 пострадали. Троих террористов ликвидировала полиция.

Позднее стали известны имена исполнителей теракта. Ими были 30-летний Рашид Редван, 27-летний Хурам Батт и 22-летний Юссеф Загба.

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