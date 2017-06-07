Отвечая на вопрос американского журналиста Оливера Стоуна, российский президент заметил, что "ракетный шит" у Америки не достаточно подготовлен для защиты. Путин также ответил на вопрос о предполагаемой войне между Россией и США. По его словам, такого события никто не ждет. Никто не переживет открытого военного конфликта между странами, сказал российский президент.

Отрывок из интервью опубликован на YouTube телеканалом Showtime. Полностью интервью Путина будет показано 12–15 июня.

Ранее Путин заявлял, что надеется на восстановление отношений с Соединенными Штатами. Полное интервью Путина будет показано с 12 по 15 июня.

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