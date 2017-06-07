Физика с математикой - основная тема для обсуждения среди выпускников
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Образование/Карьера

Физика с математикой - основная тема для обсуждения среди выпускников

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Физика с математикой - основная тема для обсуждения среди выпускников

Информационный Центр Правительства Москвы 07 июня 2017г., 12:14

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 7 июня в основной период проводятся экзамены по физике и литературе.

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Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 176 тысяч человек – это четверть участников основного периода. ЕГЭ пройдет в более чем 2,9 тысячах пунктов проведения экзамена (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в основной период подали 53,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 2,5 тысячах ППЭ.
Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек – выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

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Физика с математикой - основная тема для обсуждения среди выпускников

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