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Московская жизнь
Органы правопорядка направят 10 тыс. военных для охраны в День России
Более 10 тысяч полицейских будут обеспечивать охрану правопорядка в столице во время празднования в городе Дня России..
Отмечается, что в праздничные дни на улицы города выйдут на
дежурство порядка 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
«В праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии. Следить за порядком также будут более 2 тыс. народных дружинников»,, - рассказали в пресс-службе.
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