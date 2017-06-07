Отмечается, что в праздничные дни на улицы города выйдут на дежурство порядка 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.



«В праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии. Следить за порядком также будут более 2 тыс. народных дружинников»,, - рассказали в пресс-службе.

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