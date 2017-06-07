Органы правопорядка направят 10 тыс. военных для охраны в День России
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Московская жизнь

Органы правопорядка направят 10 тыс. военных для охраны в День России

Фото: РИА новости /Илья Питаев

Органы правопорядка направят 10 тыс. военных для охраны в День России

Информационный Центр Правительства Москвы 07 июня 2017г., 12:29

Более 10 тысяч полицейских будут обеспечивать охрану правопорядка в столице во время празднования в городе Дня России.

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Отмечается, что в праздничные дни на улицы города выйдут на дежурство порядка 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

«В праздничные дни в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе полиции, Росгвардии. Следить за порядком также будут более 2 тыс. народных дружинников»,, - рассказали в пресс-службе.

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