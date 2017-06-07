К прозе этого автора - юриста по профессии и писателя по призванию, Театр Луны обращается уже второй раз.

«Мы хотели сделать нестандартный спектакль на фоне стандартной драматургии. Это очень необычный материал, написан в жанре фантастического гротеска, поэтому складывается ощущение, что такого материала в Москве сейчас маловато», - отметил художественный руководитель Театра Луны Сергей Проханов.

Авторы спектакля неслучайно выбрали такое название. Ордалии считаются одним из видов архаического права. Главный герой – романтик и борец за справедливость, молодой прокурор Герард Гонсо, попав в провинциальный городок Лихоманск, сталкивается с жестокими местными нравами. Жанр постановки авторы определяют как трагикомедию.

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