Здесь интересно

На площадке под названием "1812 год. Война и мир" встали противоборствующие лагеря русской и французской армий. В фестивали приняли участие реконструкторы из России и Франции.

Площадка "Жизнь Севастополя в 18541914 годах" расположилась на Чистопрудном бульваре. На этой площадке гости познакомились с событиями Крымской войны, увидели, как развивалась и крепла жемчужина Черноморского побережья. Бульвар условно разделили на несколько частей, каждая из которых соответствует определенному этапу.

Также на бульваре возвели одну из площадей начала XX века с музыкально-театральной беседкой, фотоателье для создания ретро-образов, летнее кафе с турецким кофе на песке. Для посетителей этой площадки подготовили разнообразные развлечения: плетение габионов, игра в крокет и бадминтон.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,