Путешествие

В этом году участие в международной туристской выставке KOTFA приняли 800 организаций из 60 стран мира. По итогам выставки были определены лидеры отрасли и победители номинаций.

В номинации «Лучший дизайн стенда» премию получил стенд Департамента спорта и туризма города Москвы. На стенде, представляющем российскую столицу, были презентованы ведущие участники из различных туристических сфер обслуживания города – от гостиничных комплексов до туристических компаний.

Международная туристическая выставка KoreaTravelFair (KOTFA ) – одна из главных выставок туристской индустрии азиатского региона и единственная международная ярмарка путешествий в Корее.

Отметим, туристический поток в Москву ежегодно растет – это связано с повышением комфортности города для иностранцев, развитием делового и событийного туризма, проведением культурных и спортивных мероприятий мирового уровня.

В последние годы в столице России активно развивается культурно-познавательный туризм - открываются новые галереи, идет расширение пешеходных зон, проводятся уличные фестивали, из года в год охватывающие всё большее число путешественников. Богатое культурное наследие, большое количество памятников архитектуры не оставляют равнодушными как внутренних, так и иностранных туристов.

«Московская индустрия гостеприимства переживает свой расцвет. Уже сегодня уровень туристической инфраструктуры Москвы не только соответствует самому взыскательному вкусу искушенного туриста, но и, во многом, превосходит сервисы, которые предлагают признанные туристические мировые столицы. Подобные выставки позволяют не только продемонстрировать свой потенциал, но и оценить современные тенденции отрасли. Признание заслуг нашего города говорит о том, что мы движемся в верном направлении», - сказал руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

В 2016 году российскую столицу посетили 17,5 миллионов туристов, а по сравнению с 2010 этот показатель вырос почти на 40%.

Следующая международная туристическая выставка, на которой будет презентован стенд «Москва» пройдет с 16 по 18 июня в Пекине – Beijing International Tourism Expo (BITE).

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,