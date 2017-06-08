Говоря об антироссийских санкциях, он отметил, что «ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности». «Этому есть немало свидетельств, но когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно», — уточнил Чижов.

Он напомнил, что ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских мер, действие которого истекает 31 июля — это так называемые секторальные, или экономические, меры. «Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через 6 месяцев — это уже из сферы гадания», — добавил он.

По его словам, российская тема обсуждается в Европарламенте регулярно. «В данном случае дискуссия будет на пленарной сессии в Страсбурге, которая начнется 12 июня. Европарламент — достаточно разношерстная компания численностью более 750 человек, там разные голоса. К сожалению, большинство пока еще настроено критически в отношении России. Есть здравые голоса, но их меньшинство. Посмотрим, до чего они договорятся», — заключил он.

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