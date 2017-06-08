Выступая на собрании активистов Консервативной партии в городе Слау, Мэй заявила, что ограничит свободу перемещения подозреваемых в терроризме, поскольку у страны есть достаточно доказательств, что такие люди представляют угрозу, но недостаточно доказательств, чтобы в полном объеме преследовать их в суде.

«Если наши законы о правах человека не позволяют делать такого, мы внесем изменения в них», — заявила Мэй.

Ранее сообщалось, что глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Терезу Мэй уйти в отставку после теракта в Лондоне 3 июня. По словам Корбина, Мэй, как бывший глава МВД, несет ответственность за сокращение личного состава полиции.

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