Происшествия

Авария произошла на 27-м километре Новорязанского шоссе. Автомобиль марки Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Водитель иномарки погиб на месте, еще двое человек получили травмы.

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