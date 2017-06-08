Авто пострадали в ДТП на 27-м километре Новорязанского шоссе
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Происшествия

Авто пострадали в ДТП на 27-м километре Новорязанского шоссе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Авто пострадали в ДТП на 27-м километре Новорязанского шоссе

M24.ru 08 июня 2017г., 10:47

Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, которое произошло в Подмосковье.

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Авария произошла на 27-м километре Новорязанского шоссе. Автомобиль марки Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Водитель иномарки погиб на месте, еще двое человек получили травмы.

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