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Происшествия
Авто пострадали в ДТП на 27-м километре Новорязанского шоссе
Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей, которое произошло в Подмосковье..
Авария произошла на 27-м километре Новорязанского шоссе. Автомобиль марки Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Водитель иномарки погиб на месте, еще двое человек получили травмы.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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