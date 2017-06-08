Происшествия
Ложная тревога на Комсомольской площади
Бесхозный предмет, найденный в подземном переходе на Комсомольской площади, опасности не представлял.
В подземном переходе полицейские обнаружили чемодан, в котором лежал старый магнитофон. Как сообщила пресс-служба московской подземки в Telegram, станция работает в штатном режиме.
Ранее корреспондент m24.ru сообщила о закрытии входа на
станцию метро "Комсомольская" у Ленинградского вокзала. Также частично был
закрыт переход под Комсомольским проспектом. Территория была оцеплена
полицейскими.
С 6 июня на станции метро "Комсомольская" со стороны Ярославского вокзала эскалаторы работают только на подъем. Ограничения будут действовать по рабочим дням с 18:15 до 18:50, а в пятницу – с 17:10 до 18:50.
Вход на станцию в указанное время осуществляется через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии метро. В выходные дни режим работы не изменяется.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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