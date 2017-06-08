Температура воздуха при этом прогреется до 19–21 градуса тепла.

В ночь на четверг осадки не ожидаются, будет теплая, но облачная погода. В течение дня будет дуть слабый ветер переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.

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