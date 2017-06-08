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События
Облачная погода и дожди ожидаются в столице
Кратковременные дожди пройдут местами в столичном регионе в четверг..
Температура воздуха при этом прогреется до 19–21 градуса тепла.
В ночь на четверг осадки не ожидаются, будет теплая, но облачная погода. В течение дня будет дуть слабый ветер переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 748 миллиметров ртутного столба.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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