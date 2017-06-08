Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, согласно утверждённому архитектурно-градостроительному решению проекта реконструкции Дома Русского зарубежья, к историческому зданию, в котором он располагался до недавнего времени, с юго-западного торца будет примыкать четырехэтажная пристройка. Ее яркое современное решение позволит визуально разделить объемы - старый от нового. Место примыкания подчеркнуто сплошным остеклением, которое в вечернее время будет подсвечиваться.

Фасады исторического здания, являющегося объектом культурного наследия XIX века, полностью восстанавливаются, внутренние помещения, в том числе мансарда, будут приспособлены для научно-исследовательской работы.

В новом четырёхэтажном здании разместятся выставочные помещения, киноконцертный зал со вторым светом, буфет, гардероб, подземное фондохранилище и паркинг. Здесь будут использоваться современные музейно-выставочные технологии и оборудование.

«В конце 2010 года мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что власти намерены спроектировать новое здание Дома русского зарубежья. Он указывал тогда, что в новом здании будут созданы залы, в которых будут представлены объекты, в настоящее время находящиеся в хранилищах. Оригинальные фасады нового здания из вертикальных композитных кассет голубоватого оттенка будут переливаться разным цветом в течение дня. Вечером вся пристройка, включая просторный холл за сплошным витражом, будет ярко светиться, освещая также небольшое рекреационное пространство под открытым небом», - рассказал Кузнецов. Здесь планируется установить скульптуры современных художников и создать дополнительные прогулочные аллеи.

Общая площадь нового здания составит 4 742 кв.м, реконструируемого здания - 725 кв.м. Проектировщиком выступает ЗАО «Терра Аури». Открытие реконструируемого Дома Русского зарубежья планируется уже в текущем году.

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