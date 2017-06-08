Лидерами в этом списке стали два автомобиля марок Ford и BMW, перемещенные на спецстоянки каждый по 12 раз. Шесть транспортных средств были эвакуированы по 11 раз, 10 автомобилей переместили на спецстоянку по 10 раз, Кроме того, 17 транспортных средств эвакуировали по 9 раз, 45 автомобилей – по 8 раз.

При этом чаще всего данные автомобили перемещали на спецстоянки с Мичуринского проспекта (17 раз), по шесть раз эвакуировали автомобили с Кадашёвской набережной и улицы Большая Якиманка, с улицы Большая Молчановка и Лубянского проезда автомобили злостных нарушителей были эвакуированы по 5 раз.

«Мы напоминаем автомобилистам о необходимости быть особенно внимательными при выборе места для стоянки. Оставляя даже на небольшое время свое транспортное средство на запрещенном месте, водитель уже нарушает правила, осложняет ситуацию на дороге. Нельзя забывать, что от действий автомобилистов зависит безопасность пешеходов и других участников дорожного движения», - отмечает заместитель генерального директора ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Игорь Наседкин.

Решение об эвакуации транспортного средства принимает инспектор ГИБДД либо МАДИ. Согласно правилам дорожного движения, остановка и стоянка запрещена на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на трамвайных путях, ж/д переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также в других местах, где установлены знаки 3.27 и 3.28.

Узнать о том, как получить автомобиль со специализированной стоянки, можно в едином контакт-центре «Московский транспорт». Для этого необходимо позвонить с мобильного телефона на короткий номер 3210 или на городской номер 8 (495) 539-54-54.

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