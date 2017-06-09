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В Японии разрешили передачу трона наследнику
Впервые за 200 лет верхняя палата парламента Японии приняла закон, который позволяет императору передать власть наследнику. Престол в скором времени займет наследный принц Нарухито..
Планируется, что наследный принц возглавит страну уже в 2018 году. Пока у трона находится 83- летний Акихито.
Ранее сообщалось, что император Японии перенес операцию на сердце. Врачи констатировали у него множество болезней, среди которых рак предстательной железы. В 2018 году Акихито будет праздновать 30-летний юбилей своего правления.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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