В Японии разрешили передачу трона наследнику
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Персона

В Японии разрешили передачу трона наследнику

Фото: ТАСС/Actionpress

В Японии разрешили передачу трона наследнику

M24.ru 09 июня 2017г., 07:49

Впервые за 200 лет верхняя палата парламента Японии приняла закон, который позволяет императору передать власть наследнику. Престол в скором времени займет наследный принц Нарухито.

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Планируется, что наследный принц возглавит страну уже в 2018 году. Пока у трона находится 83- летний Акихито.

Ранее сообщалось, что император Японии перенес операцию на сердце. Врачи констатировали у него множество болезней, среди которых рак предстательной железы. В 2018 году Акихито будет праздновать 30-летний юбилей своего правления.

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