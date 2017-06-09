Происшествия

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 9 июня, на 135-м километре федеральной трассы "Крым". Междугородний автобус, следовавший из Москвы в Орел, совершил столкновение с двумя микроавтобусами, припаркованными у обочины. В результате жертвами трагедии стали люди, находящиеся в микроавтобусе.

На месте работают следователи. В междугороднем автобусе пострадавших нет.

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