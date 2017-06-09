Несколько человек пострадали в ДТП
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Происшествия

Несколько человек пострадали в ДТП

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Несколько человек пострадали в ДТП

M24.ru 09 июня 2017г., 08:02

Крупная дорожная авария с участием рейсового автобуса в Тульской области унесла жизни четырех человек. Таковы данные, которые предоставил руководитель пресс-службы областного УМВД Андрея Ярцева.

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Трагедия произошла в ночь на пятницу, 9 июня, на 135-м километре федеральной трассы "Крым". Междугородний автобус, следовавший из Москвы в Орел, совершил столкновение с двумя микроавтобусами, припаркованными у обочины. В результате жертвами трагедии стали люди, находящиеся в микроавтобусе.

На месте работают следователи. В междугороднем автобусе пострадавших нет.

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