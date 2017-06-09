"Наш автопарк пополнится порядка 100 автомобилями, несколько из них будут кабриолеты Smart fortwo Turbo. Машины поступят летом", – сказали в пресс-службе YouDrive.

Парк Car5 дополнят 181 авто к осени. "В конце июня поступят 20 Dutsun и 1 Volkswagen polo. В июле – 20 Hyundai Solaris, 30 Renault Sandero Stepway. В августе – 20 Dutsun и 30 Kia Rio. Сентябрь – 60 Hyundai Solaris", – уточнили m24.ru в пресс-службе оператора.

Помимо этого, порядка 100 новых машин появятся в парке BelkaCar в середине июня

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