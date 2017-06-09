«По нашей (МЭР — ред.) оценке, в июне инфляция сохранится примерно на уровне мая — в диапазоне 0,3-0,4%, за годовой период рост цен составит 4,0-4,1%», — указывается в документе.

Как указывает министерство, инфляция в мае сохранилась на уровне 4,1% в годовом сопоставлении, что «несколько выше оценки», сделанной Минэкономразвития месяцем ранее.

«Основной причиной отклонения стала динамика цен на плодоовощную продукцию (рост цен на нее ускорился с минус 3,1% в годовом выражении в апреле до 2% в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле—мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая). В то же время базовая инфляция, рассчитываемая Росстатом (в расчет которой не входит, в частности, плодоовощная продукция), продолжила последовательное снижение, составив 3,8% год к году после 4,1% месяцем ранее. Аналогичную динамику показала и так называемая монетарная инфляция (инфляция за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции): в мае она составила 3,7% в годовом исчислении после 3,8% месяцем ранее», — отмечает МЭР.

По данным Росстата, потребительские цены в РФ с 30 мая по 5 июня 2017 года повысились на 0,1%, как и неделей ранее. С начала июня цены поднялись на 0,1%, с начала года — на 1,8%.

Напомним также, что инфляция в России по итогам мая 2017 года составила 0,4% в сравнении с предыдущим месяцем после 0,3% в апреле. В годовом исчислении инфляция в стране составила в мае 4,1%, как и в апреле после 4,3% марте текущего года. За первые 5 месяцев 2017 года потребительские цены в стране повысились на 1,7% (к декабрю-2016).

За минувший год потребительские цены в стране поднялись на 5,4% (декабрь-2016 к декабрю-2015). Таким образом, страна завершила 2016 год с минимальным уровнем инфляции за всю историю современной России.

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