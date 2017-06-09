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События
Теплая и малооблачная погода в Москве установится сегодня
До 20 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 9 июня..
Синоптики отмечают, что местами могут пройти небольшие дожди. В столице будет переменная облачность, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.
Последние два дня радовали горожан теплой погодой. Воздух в городе прогревался до 23 градусов. Однако синоптики уже предупредили горожан: настоящей летней жары в июне ожидать не стоит. Температура в городе будет держаться в районе 21 градуса.
Из-за затянувшихся холодов пользователи социальных сетей уже придумали последнему весеннему и трем летним месяцам новые названия: маябрь, июбрь, июлябрь, и августябрь.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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