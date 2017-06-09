Синоптики отмечают, что местами могут пройти небольшие дожди. В столице будет переменная облачность, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Последние два дня радовали горожан теплой погодой. Воздух в городе прогревался до 23 градусов. Однако синоптики уже предупредили горожан: настоящей летней жары в июне ожидать не стоит. Температура в городе будет держаться в районе 21 градуса.

Из-за затянувшихся холодов пользователи социальных сетей уже придумали последнему весеннему и трем летним месяцам новые названия: маябрь, июбрь, июлябрь, и августябрь.

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