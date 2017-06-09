Об этом заявили эксперты Конкурент-клуба, организатором которого выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Встреча прошла на площадке проекта «Биржи торгов».

Упрощение и демократизацию концепций отметил как главный рыночный тренд ресторатор и руководитель агентства «РестКонсалт» Сергей Миронов.

«Гость выбирает более демократичные форматы. И ресторатор стремится соответствовать потребителю, повышая качество еды и доводя каждый продукт практически до совершенства. Что касается продуктов – некоторое время назад все смеялись над импортозамещением. Но сейчас подавляющее количество рестораторов перешло на российский продукт», - отметил Сергей Миронов.

Коллегу поддержала руководитель отдела обучения Domino s Pizza Ирина Сафонова, отметив ориентацию на демократичные концепции и переход к формату fast casual dining.

«Рынок диктует стрит-ритейлу уход в онлайн-продажи. Акцент на развитие доставки становится все более очевидным», - отметила Ирина Сафонова.

«Шефом» ресторана становится клиент, сказала эксперт.

«В бизнесе появилось понятие «потребительской требовательности». Московский потребитель знает, чего хочет и сколько готов за это платить», - отметила И. Сафонова.

Удержать новых и привлечь новых клиентов становится главной задачей рестораторов.

Использовать принципы и приемы кулинарного шоу посоветовала серийный ресторатор-предприниматель, основатель семейной компании restamama Евгения Доронина.

«Еда становится театром. Она должна выглядеть красиво и вкусно пахнуть, чтобы это хотелось купить. Используйте принципы кулинарного шоу. Если вы знаете, что у вас уникальный продукт, не прекращайте поисков идеальной формы, куда он впишется», - сказала Е. Доронина.

Сегодня город предлагает большое число площадок, где начинающий ресторатор может попробовать свои силы, заметила руководитель проекта «Местная еда» Анастасия Колесникова.

«Поп-ап проекты, фуд-маркеты, фукорты на активно растущих сегодня московских рынках - это хорошие стартовые площадки для гастроэнтузиастов. Начинающим предпринимателям они позволяют протестировать продукт и понять, могут ли они продавать и сколько за их продукт готовы платить потребители», - заметила А. Колесникова.

Выбор правильной площадки для развития своего бизнеса становится одним из главных составляющих успеха начинающего предпринимателя.

Для начинающих рестораторов Москва предлагает более 350 помещений для аренды и продажи на данный момент, а также право торговли в киосках во всех столичных округах.

Рестораторам предлагаются помещения различной площади – от 50 кв. метров до 4 тысяч, привел цифры начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Департамента города Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин.

«Есть предложения с удобной локацией на первых этажах зданий площадью от 30 до 500 квадратных метров. Также есть и отдельно стоящие

здания, которые могут быть использованы для ресторанного бизнеса. По нашим наблюдениям, более 60 процентов объектов для долгосрочной

аренды «уходят» по стартовой цене, с учетом того, что на приобретение объекта была подана всего одна заявка», - сказал В. Калинкин.

Он отметил, что условия приобретения объектов можно найти на Инвестиционном портале Москвы.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,