Московский метрополитен переходит на торговлю сувенирной продукцией
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Путешествие

Московский метрополитен переходит на торговлю сувенирной продукцией

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Московский метрополитен переходит на торговлю сувенирной продукцией

M24.ru 09 июня 2017г., 09:07

Две новые сувенирные витрины появились в столичном метрополитене. Один киоск заработал на станции "Белорусская" Кольцевой линии, а второй – в объединенном вестибюле станции "Парк культуры"

.

Витрины организованы при стойках "Живое общение" и работают ежедневно с 08:30 до 19:30.

Представители подземки отметили, что ассортимент киосков может заинтересовать иностранных болельщиков и туристов, которые приедут в Москву на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017.

Большинство сувениров имеют прикладное значение. Любители классических памятных подарков найдут в ассортименте магниты, значки и жетоны. Пользователи мобильных устройств смогут приобрести внешние аккумуляторы, флешки, наушники и чехлы для смартфонов с символикой Московского метрополитена. Кроме того, периодически выпускаются тематические сувениры с ограниченным тиражом.

В столице уже работают четыре сувенирных киоска на стойках "Живое общение". Они расположены в вестибюлях станций "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии.

В день рождения великого русского поэта Александра Пушкина столичная подземка выпустила сувенирную продукцию, с его изображением. Пассажиры могут купить обложку для паспорта, значок или памятный жетон.

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