Образование/Карьера
Зачетная книжка устарела
Карта "Мир" станет электронной зачетной книжкой в 2018 году..
Данные об оценках студентов будут храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами.
Преподаватели будут вводить и редактировать оценки, а студенты смогут следить за своей успеваемостью через интернет. Идентифицировать учеников будут по национальным картам.
По мнению вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, кампусные приложения – достаточно дорогое решение, включающее создание полноценной платежно-информационной инфраструктуры на территории самого вуза. Такая система обойдется в 5–10 миллионов рублей.
Российская платежная карта "Мир" появилась в конце 2015 года. "Сбербанк" начал выдавать эти карты в конце 2016 года.
21 апреля Госдума утвердила поэтапный перевод всех сотрудников бюджетной сферы и лиц, получающих социальные выплаты, на обслуживание в национальной платежной системе "Мир". Переходный период начнется 1 июля 2017 года и завершится до 1 июля 2018 года.
Массовый выпуск карт "Мир" с поддержкой технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг запланирован на 2017 год. Карту уже используют как пропуск в университет и библиотеку вузов, на нее же начисляются стипендии. Со временем "Мир" будут принимать для оплаты проезда в кассах метро.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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