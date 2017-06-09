Образование/Карьера

Данные об оценках студентов будут храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Карту "Мир" привяжут к зачетным книжкам студентов по аналогии с электронными дневниками и журналами.

Преподаватели будут вводить и редактировать оценки, а студенты смогут следить за своей успеваемостью через интернет. Идентифицировать учеников будут по национальным картам.

По мнению вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, кампусные приложения – достаточно дорогое решение, включающее создание полноценной платежно-информационной инфраструктуры на территории самого вуза. Такая система обойдется в 5–10 миллионов рублей.

Российская платежная карта "Мир" появилась в конце 2015 года. "Сбербанк" начал выдавать эти карты в конце 2016 года.

21 апреля Госдума утвердила поэтапный перевод всех сотрудников бюджетной сферы и лиц, получающих социальные выплаты, на обслуживание в национальной платежной системе "Мир". Переходный период начнется 1 июля 2017 года и завершится до 1 июля 2018 года.

Массовый выпуск карт "Мир" с поддержкой технологии бесконтактной оплаты товаров и услуг запланирован на 2017 год. Карту уже используют как пропуск в университет и библиотеку вузов, на нее же начисляются стипендии. Со временем "Мир" будут принимать для оплаты проезда в кассах метро.

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