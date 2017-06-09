Будем здоровы

Группа ученых из Новой Зеландии выяснила, что привычка спать с открытым ртом может быть опасна для здоровья зубов и может привести к кариесу.



По словам исследователей, многие люди во сне непроизвольно открывают рот, что создает угрозу для их здоровья. Так, в открытый рот во время сна может попасть какая-либо инфекция или посторонний предмет. К тому же свежий воздух отрицательно сказывается на состоянии зубов: оказалось, что сухость в ротовой полости провоцирует повышение уровня кислотности, в результате чего страдает неготовая к такой среде зубная эмаль.



Как следствие у человека может развиться кариес и появиться неприятный запах изо рта, что связано с нарушением баланса в ротовой полости.

По словам специалистов, проблема в том, что когда человек спит с открытым ртом, то он также через него дышит, а идущие потоки воздуха провоцируют высушивание ротовой полости, что является неестественным процессом для полости рта. Это приводит к выработке большого количества слюны, чтобы также опасно для состояния зубов, поскольку способствует разъеданию кислотой эмали зубов, и возникновению кариеса.

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