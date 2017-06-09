В Третьяковской галерее откроют выставку «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века». В экспозиции около двух сотен графических работ из собрания музея.

Театр «Новая Опера» представит фестиваль хоровой музыки «Иное. Два». Прозвучит опера «Красное» или «Сны погибших об Испании» в концертном исполнении.

На сцене Театра Российской Армии в рамках программы «Большие гастроли» Приморский драматический театр начнёт показ спектаклей своего репертуара.

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