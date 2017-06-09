Образование/Карьера

Заявления на участие в ЕГЭ по русскому языку в основной период подали около 628 тыс. человек. Экзамен будет проходить почти в 5,4 тыс. пунктов проведения экзаменов в России и за рубежом.

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей и содержит 25 заданий (24 задания с кратким ответом и сочинение), которые нужно выполнить за 3,5 часа. Для успешной сдачи экзамена и получения аттестата нужно заработать минимум 24 балла. Чтобы иметь возможность поступать в вуз, надо набрать не менее 36 баллов. Результаты ЕГЭ станут известны не позднее 27 июня.

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