По результатам подсчета голосов в 629 из 650 избирательных округов Британии, консерваторы получили 304 места в Палате общин, у лейбористов пока — 258 мест, а значит, правящая партия уже не сможет набрать абсолютное большинство. Британцы выбрали «подвешенный парламент».

По последним данным, Шотландская национальная партия получила 34 места, либерал-демократы — 12, остальные — еще 21 место. Осталось подсчитать результаты в двух десятках избирательных округов, однако основной итог выборов они уже не изменят.

Глава лейбористов Джереми Корбин призвал премьера Терезу Мэй подумать об отставке, обсуждается создание коалиционного правительства.

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