Здесь интересно

Гости мероприятия смогут увидеть танцы Айседоры Дункан, Анны Павловой, Иды Рубинштейн в исполнении балерин Санкт-Петербургских театров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».



«На площадке фестиваля «Времена и эпохи. Собрание», посвященной Серебряному веку русской культуры (Тверская площадь) покажут реплики знаковых балетов из репертуаров легендарных «Русских сезонов» - зарубежных гастролей русских артистов в 1907-1929 гг., благодаря которым русский балет стал брендом, покорившим весь мир. 9, 10 и 11 июня, с 19:00 до 21:00, гости фестиваля увидят «Умирающего лебедя» А.Павловой, «Свободный танец» А.Дункан, «Шопениану», «Жизель» - всего порядка 10 фрагментов разных спектаклей», - отметили в оргкомитете.



На сцене площадки выступят шесть балерин - артисток ведущих театров Санкт-Петербурга, выпускниц Академии русского балета им. А.Вагановой. Подготовкой программы руководила Мария Кораблева, доцент кафедры пластического воспитания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, хореограф петербургских и московских театров.



«Три вечера подряд москвичи и гости столицы будут смотреть те самые балеты, что приводили в восторг парижан век тому назад. Теперь это мировая классика. Каждая балетная реплика «Русских сезонов» - завораживающий танец в исторических костюмах. В одном из них новая А.Дункан вбежит на сцену в своем знаменитом хитоне, сменяя на сцене классических балерин. А в перерывах между танцами со сцены прочтут воспоминания современников А.Павловой, дневниковые записи А.Дункан и стихи Сергея Есенина», - пояснили в оргкомитете.



Там также подчеркнули, что балетная программа на Тверской площади готовит гораздо большее, чем просто исторический танец - объемный экскурс в жизнь и культуру эпохи Серебряного века. «Искусство должно прежде всего волновать, и эта красота, она волнует», - заключила Мария Кораблева.

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