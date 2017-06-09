Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательную заявку команды для участия в Кубке Конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

В списке присутствуют 23 футболиста. Из опубликованной ранее расширенной заявки убрали Александра Беленова («Уфа»), Романа Нойштедтера («Фенербахче»), Андрея Семенова («Терек»), а также травмированных Романа Зобнина («Спартак»), Алана Дзагоева, Марио Фернандеса (оба — ЦСКА) и Артема Дзюбу («Зенит»). Остальные футболисты примут участие в турнире.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал»), Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники: Роман Шишкин («Краснодар), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия (Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники: Игорь Смольников («Зенит»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Головин (ЦСКА), Юрий Жирков («Зенит»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ерохин («Ростов»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

Нападающие: Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»), Александр Бухаров («Ростов»), Максим Канунников («Рубин»).

Матчи Кубка конфедераций пройдут в период с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Этот турнир является прелюдией к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. В Кубке конфедераций примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями (КАФ, КОНМЕБОЛ, УЕФА, АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель чемпионата мира и команда страны, в которой проводится соревнование.

В списке участников сборные команды России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Камеруна. Хозяйка соревнований попала в группу «А» вместе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе «В» собрались сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Две первые команды из каждой группы выйдут в полуфинал. На групповой стадии сборная России 17 июня сыграет с Новой Зеландией, 21 июня — с Португалией и 24 июня — с Мексикой. Незадолго до турнира российская сборная обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА.

онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,