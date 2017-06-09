9 июня ожидается осложнение движения в сторону области
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Московская жизнь

9 июня ожидается осложнение движения в сторону области

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

9 июня ожидается осложнение движения в сторону области

Информационный Центр Правительства Москвы 09 июня 2017г., 11:04

В течение 9 июня на столичных вылетных магистралях прогнозируется осложнение дорожной ситуации по направлению в сторону области.

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«9 июня, в течение дня будет наблюдаться осложнение дорожного движения на вылетных магистралях в сторону области - это связано с предпраздничными днями, а также разгаром дачного сезона», - отмечается в материале.

Наибольшие затруднения движения могут наблюдаться на границах Москвы, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Как подчеркнули в ЦОДД, наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, ул. Профсоюзная, Рязанский проспект. Кроме того, в вечерний час пик движение может быть затруднено на ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД, а в центральной части города продолжаются работы по программе благоустройства, в связи с чем также возможны осложнения в пределах Садового кольца.
«В пятницу 9 июня, основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00. Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП. Также рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда за город - завтра до 12:00 или после окончания вечернего часа пик (22:00), либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00», - поясняется в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что в предпраздничные дни загруженность дорог, особенно при движении в область, возрастает больше, чем в среднестатистические выходные дни. Так, трафик-инженерами ЦОДД был проведен анализ транспортных показателей, согласно которому, например, в марте количество автомобилей, выезжающих из города в пятницу, составляло более 900 тыс. В апреле данный показатель достиг порядка 1 млн автомобилей, а в мае - 1,1 млн. «В преддверии 12 июня цифра также увеличится», - заключили в пресс-службе.

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