«Началась активная чистка Интернета и библиотек, значительно усилилось давление на независимые СМИ и неправительственные организации, расширился перечень отнесенных к государственной тайне сведений и увеличилось число уголовных дел о государственной измене и шпионаже. Дальнейшее развитие получила практика прямого безнаказанного и явно поощряемого властями насилия над политическими оппонентами и гражданскими активистами, появились новые политзаключенные и политэмигранты», — отмечает соавтор исследования, юрист Дамир Гайнутдинов. По мнению авторов доклада, все эти меры прямо или косвенно связаны с последствиями украинского конфликта.

Через два месяца после присоединения Крыма в Уголовном кодексе появилась новая статья — за призывы к действиям, «направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (280.1 УК). «Именно эта норма стала основным инструментом давления на критиков «возвращения Крыма», — говорится в докладе.

Также в докладе уделяется внимание давлению на неправительственные организации, травле несогласных, например, движениями НОД, «Антимайдан» и SERB, цензуре Интернета и ограничению свободы массовой информации. Правозащитники отмечают, что деятельность таких движений сводится к преследованию оппозиционеров, представителей ЛГБТ-сообщества и критиков власти из числа деятелей культуры. Многие нападения со стороны НОД и SERB, отмечают в «Агоре», происходят на акциях, посвященных Украине.

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