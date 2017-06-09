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У здания Госдумы арестовывают участников акции против законопроекта о реновации
Глава московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан утром в пятницу у стен Госдумы в ходе проведения акции против законопроекта о реновации жилого фонда столицы..
Как сообщили в пресс-службе партии «Яблоко», с Митрохиным задержан руководитель общественной приемной «Яблока» в Москве Антон Антонов-Овсеенко. В настоящее время задержанные находятся в автозаке.
Задержанных планируют привлечь к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции).
Около здания Госдумы на Охотном ряду собралось порядка 300 человек, которые выступают против законопроекта о реновации. По мнению Митрохина, поправки не улучшили текст законопроекта.
Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о реновации жилфонда Москвы и рекомендовал принять соответствующий документ во втором чтении.
В столице 15 мая стартовало голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации жилфонда, которое продлится до 15 июня. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы» независимо от места жительства.онлайн, вклады, стоимость рекламы в газете, тинао, бивалютная корзина это, какие деньги покупает банк, бивалютный вклад,
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